Meituan
Średnia całkowita rekompensata Operacje Biznesowe w Meituan wynosi od $73K do $104K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Meituan. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$82.7K - $94.2K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$73K$82.7K$94.2K$104K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Meituan?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Operacje Biznesowe w Meituan wynosi rocznie $103,840. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Meituan dla stanowiska Operacje Biznesowe wynosi $73,040.

Inne zasoby

