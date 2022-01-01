Katalog firm
Meijer
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Meijer Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Meijer waha się od $100,500 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Operacje biznesowe na dolnym końcu do $180,900 dla Architekt rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Meijer. Ostatnia aktualizacja: 8/9/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Naukowiec danych
Median $127K
Inżynier oprogramowania
Median $106K
Operacje biznesowe
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Analityk danych
$132K
Projektant produktu
$123K
Menedżer produktu
$147K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$173K
Architekt rozwiązań
$181K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Meijer to Architekt rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $180,900. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Meijer wynosi $129,169.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Meijer

Powiązane firmy

  • JCPenney
  • Tuft & Needle
  • Falabella
  • Saatva
  • Patagonia
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby