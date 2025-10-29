Katalog firm
Medallia
  • Pensje
  • Architekt Rozwiązań

  • Wszystkie pensje Architekt Rozwiązań

Medallia Architekt Rozwiązań Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Architekt Rozwiązań in United States w Medallia wynosi $140K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Medallia. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Mediana Pakietu
company icon
Medallia
Solution Architect
hidden
Łącznie rocznie
$140K
Poziom
hidden
Podstawa
$140K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
11+ Lata
Jakie są poziomy kariery w Medallia?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Medallia in United States wynosi rocznie $275,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Medallia dla stanowiska Architekt Rozwiązań in United States wynosi $157,000.

