Mediana pakietu rekompensaty Rekruter in United States w Medallia wynosi $95K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Medallia. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Mediana Pakietu
company icon
Medallia
Talent Partner
Washington, DC
Łącznie rocznie
$95K
Poziom
P3
Podstawa
$95K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Medallia?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rekruter w Medallia in United States wynosi rocznie $180,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Medallia dla stanowiska Rekruter in United States wynosi $95,000.

