McLaren Group
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

McLaren Group Analityk Danych Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Danych in United Kingdom w McLaren Group wynosi £72.1K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w McLaren Group. Ostatnia aktualizacja: 9/26/2025

Mediana Pakietu
company icon
McLaren Group
Data Scientist
Woking, EN, United Kingdom
Łącznie rocznie
£72.1K
Poziom
2
Podstawa
£67.3K
Stock (/yr)
£0
Premia
£4.8K
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w McLaren Group?

£122K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

McLaren Group in United KingdomAnalityk Danych最高薪酬方案，年度總薪酬為£75,807。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
McLaren GroupAnalityk Danych職位 in United Kingdom年度總薪酬中位數為£72,099。

Inne zasoby