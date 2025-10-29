Katalog firm
McKinsey
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Architekt Rozwiązań

  • Wszystkie pensje Architekt Rozwiązań

McKinsey Architekt Rozwiązań Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Architekt Rozwiązań in United States w McKinsey wynosi $277K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w McKinsey. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Mediana Pakietu
company icon
McKinsey
Solution Architect
hidden
Łącznie rocznie
$277K
Poziom
hidden
Podstawa
$237K
Stock (/yr)
$0
Premia
$40K
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
11+ Lata
Jakie są poziomy kariery w McKinsey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Architekt Rozwiązań oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Architekt Danych

Architekt Chmury

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w McKinsey in United States wynosi rocznie $293,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w McKinsey dla stanowiska Architekt Rozwiązań in United States wynosi $255,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla McKinsey

Powiązane firmy

  • BCG
  • Chatham Financial
  • Accela
  • Axoni
  • Balyasny Asset Management L.P.
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby