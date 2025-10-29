Wynagrodzenie Menedżer Produktu in United States w McKinsey wynosi od $205K year dla Product Manager do $238K year dla Principal. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $217K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w McKinsey. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
