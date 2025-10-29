Wynagrodzenie Konsultant Zarządzania in United States w McKinsey wynosi od $121K year dla Business Analyst do $388K year dla Partner. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $245K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w McKinsey. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
