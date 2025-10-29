Katalog firm
McKinsey
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

McKinsey Analityk Danych Pensje

Wynagrodzenie Analityk Danych in United States w McKinsey wynosi od $152K year dla Data Scientist do $248K year dla Principal. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $170K. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Uwzględnione Stanowiska

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w McKinsey in United States wynosi rocznie $327,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w McKinsey dla stanowiska Analityk Danych in United States wynosi $170,000.

Inne zasoby