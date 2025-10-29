Wynagrodzenie Analityk Biznesowy in United States w McKinsey wynosi od $124K year dla Business Analyst do $250K year dla Engagement Manager. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $134K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w McKinsey. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
