McGraw Hill Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w McGraw Hill wynosi od $10,816 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $213,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników McGraw Hill. Ostatnia aktualizacja: 9/15/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $138K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Projektant Produktu
Median $100K
Menedżer Produktu
Median $120K

Badacz UX
Median $100K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $213K
Analityk Danych
$184K
Marketing
$180K
Sprzedaż
$10.8K
Menedżer Programu Technicznego
$185K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w McGraw Hill jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $213,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w McGraw Hill wynosi $137,500.

