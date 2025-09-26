Katalog firm
M.C. Dean
  Menedżer Projektu

  Wszystkie pensje Menedżer Projektu

M.C. Dean Menedżer Projektu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Projektu in United States w M.C. Dean wynosi $130K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w M.C. Dean. Ostatnia aktualizacja: 9/26/2025

Mediana Pakietu
company icon
M.C. Dean
Electrical Systems Manager
Cheyenne, WY
Łącznie rocznie
$130K
Poziom
-
Podstawa
$125K
Stock (/yr)
$0
Premia
$5K
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w M.C. Dean?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Projektu w M.C. Dean in United States wynosi rocznie $152,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w M.C. Dean dla stanowiska Menedżer Projektu in United States wynosi $125,000.

Inne zasoby