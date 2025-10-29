Katalog firm
MBition
  • Pensje
  • Menedżer Produktu

  • Wszystkie pensje Menedżer Produktu

MBition Menedżer Produktu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in Germany w MBition wynosi €93.5K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w MBition. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Mediana Pakietu
company icon
MBition
Product Manager
Berlin, BE, Germany
Łącznie rocznie
€93.5K
Poziom
L3
Podstawa
€80.4K
Stock (/yr)
€0
Premia
€13.1K
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w MBition?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w MBition in Germany wynosi rocznie €126,323. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w MBition dla stanowiska Menedżer Produktu in Germany wynosi €93,546.

Wyróżnione oferty pracy

Inne zasoby