Mazars
Mazars Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Mazars wynosi od $12,060 całkowitej rekompensaty rocznie dla Zasoby Ludzkie na dolnym końcu do $112,435 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Mazars. Ostatnia aktualizacja: 10/22/2025

Księgowy
$47.2K
Analityk Danych
$112K
Analityk Finansowy
$58.9K

Zasoby Ludzkie
$12.1K
Prawny
$45.6K
Konsultant Zarządzania
$80.4K
Operacje Marketingowe
$34.2K
Projektant Produktu
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Inżynier Oprogramowania
$56K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Mazars jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $112,435. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mazars wynosi $51,585.

