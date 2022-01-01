Katalog firm
Marsh & McLennan Companies Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Marsh & McLennan Companies wynosi od $20,586 całkowitej rekompensaty rocznie dla Księgowy na dolnym końcu do $276,375 dla Marketing na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Marsh & McLennan Companies. Ostatnia aktualizacja: 10/20/2025

Analityk Danych
Median $245K
Inżynier Oprogramowania
Median $89K
Księgowy
$20.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Aktuariusz
$117K
Analityk Biznesowy
Median $65K
Analityk Danych
$60.6K
Analityk Finansowy
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Konsultant Zarządzania
$30.7K
Marketing
$276K
Operacje Marketingowe
$95.8K
Menedżer Partnerów
$221K
Menedżer Produktu
$102K
Menedżer Projektu
$81.2K
Sprzedaż
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Menedżer Programu Technicznego
$203K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Marsh & McLennan Companies jest Marketing at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $276,375. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Marsh & McLennan Companies wynosi $89,000.

Inne zasoby