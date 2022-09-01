Katalog firm
Mantle
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Mantle Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Mantle wynosi od $150,750 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Automatyki na dolnym końcu do $245,000 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Mantle. Ostatnia aktualizacja: 9/15/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Automatyki
$151K
Zasoby Ludzkie
$174K
Inżynier Oprogramowania
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Mantle jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $245,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mantle wynosi $174,125.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Mantle

Powiązane firmy

  • Google
  • Netflix
  • Apple
  • PayPal
  • Dropbox
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby