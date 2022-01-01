Katalog firm
ManTech Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ManTech wynosi od $61,690 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $216,240 dla Menedżer Programu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ManTech. Ostatnia aktualizacja: 9/15/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $120K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Biznesowy
Median $125K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $130K

Architekt Rozwiązań
Median $143K
Analityk Danych
Median $148K
Menedżer Programu Technicznego
Median $144K
Technolog Informacyjny (IT)
$181K
Projektant Produktu
$79.6K
Menedżer Programu
$216K
Menedżer Projektu
$196K
Rekruter
$61.7K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$145K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w ManTech jest Menedżer Programu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $216,240. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ManTech wynosi $143,400.

