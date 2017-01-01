Katalog firm
Manjushree Technopack
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
Najważniejsze spostrzeżenia
  • Podziel się czymś wyjątkowym o Manjushree Technopack, co może być pomocne dla innych (np. wskazówki dotyczące rozmów kwalifikacyjnych, wybór zespołów, unikalna kultura itp.).
    • O firmie

    Manjushree Technopack Limited is a prominent rigid plastic packaging company with over 40 years of experience, specializing in innovative and sustainable packaging solutions for various industries.

    manjushreeindia.com
    Strona internetowa
    1983
    Rok założenia
    5,000
    Liczba pracowników
    $1B-$10B
    Szacunkowy przychód
    Centrala

    Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

    Zapisz się na zweryfikowane oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

    Wyróżnione oferty pracy

      Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Manjushree Technopack

    Powiązane firmy

    • Google
    • Coinbase
    • Stripe
    • Microsoft
    • Uber
    • Zobacz wszystkie firmy ➜

    Inne zasoby