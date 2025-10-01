Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Barcelona Area w MANGO wynosi €30.4K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w MANGO. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
MANGO
Backend Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Łącznie rocznie
€30.4K
Poziom
-
Podstawa
€30.4K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w MANGO?

€142K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w MANGO in Greater Barcelona Area wynosi rocznie €49,564. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w MANGO dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Barcelona Area wynosi €30,443.

