Malt Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Malt wynosi od $68,158 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $71,800 dla Zasoby Ludzkie na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Malt . Ostatnia aktualizacja: 11/23/2025