MAJORITY Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w MAJORITY wynosi od $66,665 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Produktu na dolnym końcu do $103,317 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników MAJORITY. Ostatnia aktualizacja: 11/22/2025

Analityk Danych
$79.6K
Menedżer Produktu
$66.7K
Inżynier Oprogramowania
$69.2K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$103K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w MAJORITY jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $103,317. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w MAJORITY wynosi $74,380.

Inne zasoby

