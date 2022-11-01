Katalog firm
Major League Hacking
Major League Hacking Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Major League Hacking wynosi od $28,855 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Programów Technicznych na dolnym końcu do $102,000 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Major League Hacking. Ostatnia aktualizacja: 11/22/2025

Inżynier Oprogramowania
$102K
Menedżer Programów Technicznych
$28.9K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Major League Hacking jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $102,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Major League Hacking wynosi $65,428.

