Majesco Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Majesco wynosi od $13,928 całkowitej rekompensaty rocznie dla Redaktor Techniczny na dolnym końcu do $246,960 dla Menedżer Programów Technicznych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Majesco . Ostatnia aktualizacja: 11/22/2025