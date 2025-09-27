Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in Switzerland w Maison du Software wynosi od CHF 82.2K do CHF 117K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Maison du Software. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!