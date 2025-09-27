Katalog firm
Mail.ru Group
Mail.ru Group Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Russia w Mail.ru Group wynosi od RUB 13.42M do RUB 19.15M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mail.ru Group. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

RUB 15.39M - RUB 18.01M
Russia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
RUB 13.42MRUB 15.39MRUB 18.01MRUB 19.15M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

RUB 13.43M

Jakie są poziomy kariery w Mail.ru Group?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Mail.ru Group in Russia wynosi rocznie RUB 19,153,877. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mail.ru Group dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Russia wynosi RUB 13,424,085.

