Katalog firm
Mailchimp
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Architekt Rozwiązań

  • Wszystkie pensje Architekt Rozwiązań

Mailchimp Architekt Rozwiązań Pensje

Średnia całkowita rekompensata Architekt Rozwiązań in Canada w Mailchimp wynosi od CA$171K do CA$249K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mailchimp. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CA$197K - CA$224K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Architekt Rozwiązań zgłoszeń w Mailchimp aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

CA$226K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Mailchimp, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Architekt Rozwiązań oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Mailchimp in Canada wynosi rocznie CA$249,443. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mailchimp dla stanowiska Architekt Rozwiązań in Canada wynosi CA$171,228.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Mailchimp

Powiązane firmy

  • Rubrik
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Envoy
  • Lattice
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby