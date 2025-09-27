Katalog firm
Mailchimp
  • Pensje
  • Menedżer Inżynierii Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Menedżer Inżynierii Oprogramowania

Mailchimp Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Mailchimp wynosi $253K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mailchimp.

Mediana Pakietu
company icon
Mailchimp
Software Engineering Manager
Atlanta, GA
Łącznie rocznie
$253K
Poziom
Software Engineering
Podstawa
$183K
Stock (/yr)
$0
Premia
$70K
Lata w firmie
10 Lata
Lata doświadczenia
22 Lata
Jakie są poziomy kariery w Mailchimp?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Mailchimp, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Menedżer Inżynierii Oprogramowania at Mailchimp in United States sits at a yearly total compensation of $440,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mailchimp for the Menedżer Inżynierii Oprogramowania role in United States is $225,000.

Inne zasoby