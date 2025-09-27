Wynagrodzenie Menedżer Produktu in United States w Mailchimp wynosi od $180K year dla Product Manager II do $206K year dla Senior Product Manager. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $199K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mailchimp. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$180K
$136K
$30K
$13.5K
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$206K
$190K
$0
$16.7K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Mailchimp, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)