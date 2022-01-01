Katalog firm
Magic Leap
Magic Leap Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Magic Leap wynosi od $90,554 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Sprzętu na dolnym końcu do $324,719 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Magic Leap. Ostatnia aktualizacja: 10/9/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Oprogramowania Rzeczywistości Wirtualnej

Inżynier Mechanik
Median $113K
Marketing
Median $151K

Analityk Biznesowy
$167K
Analityk Danych
Median $150K
Inżynier Elektryk
$204K
Inżynier Sprzętu
$90.6K
Zasoby Ludzkie
$199K
Prawny
$189K
Inżynier Optyk
$155K
Projektant Produktu
$92.3K
Menedżer Produktu
$216K
Menedżer Programu
$174K
Rekruter
$176K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$322K
Menedżer Programu Technicznego
$259K
Badacz UX
$119K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Magic Leap, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Magic Leap jest Inżynier Oprogramowania at the Principal Software Engineer level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $324,719. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Magic Leap wynosi $169,699.

