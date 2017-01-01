Katalog firm
Machino Polymers
    Machino Polymers Limited specializes in manufacturing polypropylene composite materials, providing a diverse selection of grades for both automotive and non-automotive OEMs worldwide.

    http://www.machinopolymers.com
    Strona internetowa
    1995
    Rok założenia
    150
    Liczba pracowników
    $10M-$50M
    Szacowany przychód
    Siedziba główna

