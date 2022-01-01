Katalog firm
M1 Finance
M1 Finance Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w M1 Finance wynosi od $50,250 całkowitej rekompensaty rocznie dla Operacje Marketingowe na dolnym końcu do $175,875 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników M1 Finance. Ostatnia aktualizacja: 10/9/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $165K
Obsługa Klienta
$62.7K
Marketing
$127K

Operacje Marketingowe
$50.3K
Projektant Produktu
$119K
Menedżer Produktu
$169K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$176K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W M1 Finance, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w M1 Finance jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $175,875. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w M1 Finance wynosi $126,630.

