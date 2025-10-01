Katalog firm
Luxoft
Luxoft Inżynier Oprogramowania Pensje w Wroclaw Metropolitan Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Wroclaw Metropolitan Area w Luxoft wynosi od PLN 144K year dla L2 do PLN 265K year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in Wroclaw Metropolitan Area year wynosi w sumie PLN 168K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Luxoft. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
Junior Software Engineer(Poziom początkujący)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
PLN 600K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w Luxoft?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Inżynier Oprogramowania di Luxoft in Wroclaw Metropolitan Area mencapai total kompensasi tahunan PLN 265,712. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Luxoft untuk posisi Inżynier Oprogramowania in Wroclaw Metropolitan Area adalah PLN 194,012.

