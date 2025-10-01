Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Mexico w Luxoft wynosi od MX$30.1K year dla L1 do MX$62K year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in Mexico year wynosi w sumie MX$53.9K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Luxoft. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
MX$30.1K
MX$29.7K
MX$0
MX$406
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.9K
MX$53.9K
MX$0
MX$966
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
