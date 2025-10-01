Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Germany w Luxoft wynosi od €64.3K year dla L2 do €86.5K year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in Germany year wynosi w sumie €75.1K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Luxoft. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
€86.5K
€86.5K
€0
€0
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
