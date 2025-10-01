Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Canada w Luxoft wynosi od CA$94.7K year dla L2 do CA$109K year dla L3. Medianna pakietu rekompensaty in Canada year wynosi w sumie CA$95.6K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Luxoft. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$94.7K
CA$0
CA$0
L3
CA$109K
CA$109K
CA$0
CA$0
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
