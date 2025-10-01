Katalog firm
Luxoft
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Bucharest Metropolitan Area

Luxoft Inżynier Oprogramowania Pensje w Bucharest Metropolitan Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Bucharest Metropolitan Area w Luxoft wynosi od RON 93.2K year dla L1 do RON 296K year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in Bucharest Metropolitan Area year wynosi w sumie RON 141K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Luxoft. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
Junior Software Engineer(Poziom początkujący)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
Lead Software Engineer
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w Luxoft?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Inżynier Oprogramowania hos Luxoft in Bucharest Metropolitan Area ligger på en årlig totalkompensasjon på RON 295,833. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Luxoft for Inżynier Oprogramowania rollen in Bucharest Metropolitan Area er RON 141,485.

Inne zasoby