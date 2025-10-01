Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Brazil w Luxoft wynosi R$268K year dla L3. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Luxoft. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
L2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
L3
R$268K
R$268K
R$0
R$0
L4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
