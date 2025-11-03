Katalog firm
Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in Luxembourg w Luxembourg Institute of Science and Technology wynosi od €53.2K do €77.1K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Luxembourg Institute of Science and Technology. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

€60.3K - €70K
Luxembourg
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
€53.2K€60.3K€70K€77.1K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Luxembourg Institute of Science and Technology?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Luxembourg Institute of Science and Technology in Luxembourg wynosi rocznie €77,149. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Luxembourg Institute of Science and Technology dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Luxembourg wynosi €53,161.

