Lutron Electronics Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Lutron Electronics wynosi od $59,292 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $130,650 dla Projektant Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Lutron Electronics. Ostatnia aktualizacja: 10/9/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $107K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Biznesowy
$117K
Analityk Danych
$116K

Inżynier Elektryk
$91.8K
Inżynier Sprzętu
$97.7K
Marketing
$59.7K
Inżynier Mechanik
$112K
Projektant Produktu
$131K
Sprzedaż
$59.3K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Lutron Electronics jest Projektant Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $130,650. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Lutron Electronics wynosi $106,500.

