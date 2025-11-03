Katalog firm
Lunatech
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Lunatech Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Netherlands w Lunatech wynosi €54.9K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Lunatech. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025

Mediana Pakietu
company icon
Lunatech
Software Engineer
Rotterdam, ZH, Netherlands
Łącznie rocznie
€54.9K
Poziom
Medio
Podstawa
€54.9K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Lunatech?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Lunatech in Netherlands wynosi rocznie €72,619. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Lunatech dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Netherlands wynosi €54,312.

