Luminar Technologies
Luminar Technologies Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Luminar Technologies wynosi od $228K do $325K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Luminar Technologies. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$259K - $294K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$228K$259K$294K$325K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Don't get lowballed

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Luminar Technologies, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Luminar Technologies in United States wynosi rocznie $324,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Luminar Technologies dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States wynosi $228,250.

