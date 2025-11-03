Katalog firm
Luminar Technologies
  • Pensje
  • Inżynier Sprzętu

  • Wszystkie pensje Inżynier Sprzętu

Luminar Technologies Inżynier Sprzętu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Sprzętu in United States w Luminar Technologies wynosi $138K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Luminar Technologies. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025

Mediana Pakietu
company icon
Luminar Technologies
Hardware Engineer
Orlando, FL
Łącznie rocznie
$138K
Poziom
L3
Podstawa
$135K
Stock (/yr)
$2.5K
Premia
$0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
1 Rok
Jakie są poziomy kariery w Luminar Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Luminar Technologies, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Sprzętu w Luminar Technologies in United States wynosi rocznie $190,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Luminar Technologies dla stanowiska Inżynier Sprzętu in United States wynosi $137,000.

