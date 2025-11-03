Katalog firm
Luminance
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Luminance Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United Kingdom w Luminance wynosi £69.1K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Luminance. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025

Mediana Pakietu
company icon
Luminance
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Łącznie rocznie
£69.1K
Poziom
Senior
Podstawa
£69.1K
Stock (/yr)
£0
Premia
£0
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Luminance?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Luminance in United Kingdom wynosi rocznie £74,032. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Luminance dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United Kingdom wynosi £69,077.

Inne zasoby