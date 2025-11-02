Katalog firm
Lumentum
Lumentum Analityk Finansowy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Finansowy in United States w Lumentum wynosi od $184K do $251K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Lumentum. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$197K - $238K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$184K$197K$238K$251K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Lumentum, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Finansowy w Lumentum in United States wynosi rocznie $250,560. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Lumentum dla stanowiska Analityk Finansowy in United States wynosi $183,600.

Inne zasoby