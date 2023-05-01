Katalog firm
Lument
Lument Wynagrodzenia

Mediana wynagrodzenia w Lument wynosi $90,450 dla Analityk Finansowy . Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Lument. Ostatnia aktualizacja: 11/26/2025

Analityk Finansowy
$90.5K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Lument jest Analityk Finansowy at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $90,450. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Lument wynosi $90,450.

