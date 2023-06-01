Katalog firm
Luma AI Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Luma AI wynosi od $53,560 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $150,750 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Luma AI. Ostatnia aktualizacja: 11/26/2025

Analityk Danych
$53.6K
Inżynier Oprogramowania
$151K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Luma AI jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $150,750. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Luma AI wynosi $102,155.

