Katalog firm
Lucid
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Projektant Produktu

  • Wszystkie pensje Projektant Produktu

  • Salt Lake City Greater Area

Lucid Projektant Produktu Pensje w Salt Lake City Greater Area

Mediana pakietu rekompensaty Projektant Produktu in Salt Lake City Greater Area w Lucid wynosi $137K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Lucid. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Łącznie rocznie
$137K
Poziom
II
Podstawa
$107K
Stock (/yr)
$30K
Premia
$0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w Lucid?

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Lucid, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Projektant Produktu oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Projektant UX

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Projektant Produktu at Lucid in Salt Lake City Greater Area sits at a yearly total compensation of $218,970. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lucid for the Projektant Produktu role in Salt Lake City Greater Area is $120,500.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Lucid

Powiązane firmy

  • Avanade
  • General Dynamics Information Technology
  • Mediaocean
  • First Orion
  • Avant
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby