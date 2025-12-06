Katalog firm
Lotlinx
Lotlinx Analityk Cyberbezpieczeństwa Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Cyberbezpieczeństwa w Lotlinx wynosi od CA$117K do CA$163K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Lotlinx. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$91.7K - $107K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$84.7K$91.7K$107K$119K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Lotlinx?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Cyberbezpieczeństwa w Lotlinx wynosi rocznie CA$163,230. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Lotlinx dla stanowiska Analityk Cyberbezpieczeństwa wynosi CA$116,593.

Inne zasoby

