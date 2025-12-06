Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Logitech wynosi od $107K year dla I1 do $277K year dla I5. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $245K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Logitech. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
I1
$107K
$107K
$0
$0
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$125K
$110K
$8.4K
$6.2K
I4
$198K
$174K
$16.7K
$6.9K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Logitech, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)
