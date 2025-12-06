Katalog firm
Logitech
Średnia całkowita rekompensata Sprzedaż in United States w Logitech wynosi od $174K do $244K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Logitech. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$189K - $229K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$174K$189K$229K$244K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Logitech, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Sprzedaż w Logitech in United States wynosi rocznie $243,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Logitech dla stanowiska Sprzedaż in United States wynosi $174,300.

Inne zasoby

